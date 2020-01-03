Şüphe üzerine durdurulan araçta çuval çuval eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 çuval içerisinde 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 Ocak 2020 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, seyir halinde bulunan 34 plaka sayılı kamyonetin şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Oscar'ın da katılımıyla yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 3 adet çuval içerisinde 84 paket halinde toplam 86 kilo 40 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü S.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. - VAN