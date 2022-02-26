Şüphe üzerine durdurulan araçta esrarla yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Şüphe üzerine durdurulan araçta esrarla yakalandılar

26.02.2022 11:10
Şüphe üzerine durdurulan araçta esrarla yakalandılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 85 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 85 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde Jandarma ekipleri tarafından dün akşam saat 22.00 sıralarında, icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan H.K. (35), Ç.A. (28) ve E.B.(35) isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine araçta yapılan aramada poşet içerisinde 85 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda kan ve idrar örnekleri ile ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayla ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Şüphe üzerine durdurulan araçta esrarla yakalandılar

YORUMLAR
500
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi İkinci kez ehliyetsiz ve alkollü yakalandı İkinci kez ehliyetsiz ve alkollü yakalandı

Jandarma, Tragger, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan araçta esrarla yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
10:48 15 Temmuz sonrası kayyım atanan Royal Halı'nın Urla'daki taşınmazları satılıyor
10:46 Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:28 Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 11:25:09. #1.13#
SON DAKİKA: Şüphe üzerine durdurulan araçta esrarla yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement