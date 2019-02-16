Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta Kalaşnikof Marka Silah Ele Geçirildi
40 dakika önce
Kırşehir'de jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamasında kalaşnikof marka silah yakaladı.
Kırşehir
'de jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamasında kalaşnikof marka silah yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma
birimleri Ankara- Kayseri
karayolu üzerinde uygulama yaptı. Akpınar
ilçesi Çiftlik
ağa mevkinde gerçekleştirilen uygulamada M.K.'nın kullandığı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, kalaşnikof marka tüfek, tüfeğe ait 1 şarjör, 30 mermi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:19 Kaynak: İHA
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