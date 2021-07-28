Şüphe üzerine durdurulan araçta kurusıkı tabancalar ele geçirildi - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan araçta kurusıkı tabancalar ele geçirildi

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri şüphe üzerine 03 AAL 818 plaka aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler değişik markalarda 2 kurusıkı tabanca ele geçirirken, olayın ardından araçta bulunan B.D. (22) ve H.V. (23) isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika

Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor

Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek

Liseli Gamze'nin katilleri suç çetesi çıktı! İş ilanıyla genç kızlara tuzak kurup, şantaj yapmışlar

Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur

Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu