Şüphe üzerine durdurulan araçta silah ele geçirildi - Son Dakika

Çorum'un Sunurlu ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 2 adet tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün huzur ve güven denetimleri sürüyor. Polis ekipleri yaptığı denetimlerle suç ve suçlulara göz açtırmazken vatandaşlarında takdirini topluyor.

İlçe merkezinde denetim yapan ekipler Bahçelievler Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Güvenlik güçleri bir gün öncede Sanayi Sitesi içerisinde havaya ateş açıp kaçan A O G. adlı şahsı olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı. - ÇORUM