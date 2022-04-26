Şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ve mermi ele geçirildi - Son Dakika
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Şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ve mermi ele geçirildi

26.04.2022 00:57
Şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ve mermi ele geçirildi

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Gümüşkent mevkiinde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri sürücüsünün şüpheli hareketlerde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 7 mermi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan O.K., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Karahisar, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ve mermi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ve mermi ele geçirildi - Son Dakika
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