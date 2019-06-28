Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı
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Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurularak arama yapılan araçta ve araç sürücüsünün üzerinde metamfetamin ve esrar maddesiyle hassas terazi ele geçirildi.
Manavgat
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince şüphe üzerine durdurularak arama yapılan araçta ve araç sürücüsünün üzerinde metamfetamin ve esrar maddesiyle hassas terazi ele geçirildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince koordineli olarak gerçekleştirilen çalışma kapsamında Mimar Sinan
Mahallesi'nde bir araç şüphe üzerine durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araçta ve aracı kullanan R.K.'nin üzerinde 5.48 gram metamfetamin, 4.24 gram esrar maddesiyle uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan R.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından tutuklanarak Alanya
Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
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