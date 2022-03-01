Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı

01.03.2022 13:51
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı

Burdur'da polis ekipleri durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Burdur'da polis ekipleri durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Burdur karayolu üzerinde şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda farklı çeşit ve miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içme ve paketlenmesi için kullanılan aparatlar ele geçirildi. Araçta bulunan O.D., A.M., M.R.E. ve A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

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Uyuşturucu, Antalya, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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