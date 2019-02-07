Son Dakika Haberleri: Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

1 saat önce

Antalya Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 2 kişinin üzerinde esrar maddesi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi, System.String[]
Antalya Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 2 kişinin üzerinde esrar maddesi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan S.Ş.'nin üzerinde 1 gram esrar, C.K.'nın üzerinde ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. Şahısların GBT sorgusunda C.K.'nın ruhsatsız ateşli silahla mermilerini satın alma ve bulundurma, birden fazla kişiyle tehdit suçlarından arandığı, hakkında 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Her iki şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından, C.K. hakkında 6136 SMK suçundan işlem yapıldı. C.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, 3. Sayfa
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