Şüphe üzerine durdurulan minibüste uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste ruhsatsız tabanca, uyuşturucu, ziynet eşyaları ve elektronik malzemeler ele geçirilirdi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, Evliye Çelebi Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında 43 ACJ 102 plakalı minibüsü durdurup arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabancalar, çok sayıda mermi, şarjör ve silah parçası, 2,27 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 6 altın bilezik, 5 dizüstü bilgisayar, 7 tablet ve 12 cep telefonu ele geçirildi. Araçtaki G.K. (24), H.Y. (34), İ.T (26) ve N.İ.G. (20) gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında silah kanununa muhalefet ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, araçta bulunan ve çalıntı olduğu değerlendirilen diğer ziynet eşyası ile elektronik malzemelerle ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.