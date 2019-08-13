Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu satıcıları çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu satıcıları çıktıİSTANBUL - Kadıköy'de uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta skunk maddesine rastlayan polis ekipleri, çalışmanın devamında uyuşturucu maddenin teminini sağlayan şahısları yakaladı.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu satıcıları çıktı

İSTANBUL - Kadıköy'de uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta skunk maddesine rastlayan polis ekipleri, çalışmanın devamında uyuşturucu maddenin teminini sağlayan şahısları yakaladı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda 28 Temmuz 2019 günü saat 23.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde uygulama yapan ekiplerin, şüphe üzerine durdurdukları araçta bulunan Burak A'nın üst aramalarında 5 parça halinde 6,4 gram ağırlığında skunk maddesi ele geçirildiği açıklandı. Olayla ilgili olarak Burak A. ve Ahmet Y. yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre çalışmanın devam ettirildiği ve şahısların uyuşturucu maddeyi Emin G'den temin ettikleri belirlendi. Şahsın Ümraniye'de ikamet ettiği adresi takibe alan polis ekipleri, ikametin önüne araçla gelerek uyuşturucu madde satışı yapan Emin G. ve Metin Y'yi suçüstü yakaladı. Araçta yapılan aramada bin 90 gram skunk maddesi ele geçirilirken, Metin Y'nin uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak, yakalanan şüphelilerden B. A. ve A.Y. uyuşturucu madde kullanmak suçundan yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. E.G. ve M. Y'nin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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