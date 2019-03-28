Son Dakika Haberleri: Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

5 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Şipali Mahallesi'nde devriye atan jandarma ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurdu. M.M. isimli şahsın aracında yapılan aramada 6 gram kubar esrar ele geçirildi. Sürücü M.M. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

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