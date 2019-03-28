Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı
5 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.
Şipali Mahallesi'nde devriye atan jandarma ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurdu. M.M. isimli şahsın aracında yapılan aramada 6 gram kubar esrar ele geçirildi. Sürücü M.M. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:20 Kaynak: İHA
16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi
Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti
5 Dil Bilen Şüphelinin Kurduğu Uyuşturucu Serası, Polisi Bile Şaşırttı
Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı