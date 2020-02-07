Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
6 saat önce
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi ile 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi ile 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurbanbaba Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde ve araçta bulunan iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda 4 parça halinde toplam 35 gram metamfetamin (ateşbuz) maddesi ve 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP
Son Dakika Başakşehir'de hareketli anlar! Hırsızı durdurmak isterken başından silahla vuruldu Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti