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Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

30.01.2022 12:16
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 1 kişi tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Ankara-Konya Karayolu üzerinde yaptığı uygulamada durumundan şüphelenilen 31 GU 466 plakalı cipi durdurdu. Araç sürücüsü M.T. (25) ile yanında bulunan J.N. (23) araçtan indirilerek üst araması yapıldı. Ekipler, araçta yaptığı detaylı aramada ise şahıslara ait olduğu belirlenen bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde buldu. Yapılan arama sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden araç sürücüsü M.T. ehliyetine 6 ay el konularak serbest bırakılırken, yabancı uyruklu J.N'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - KONYA

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Uyuşturucu, Hisarcık, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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