Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.E., Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıktı. Şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Narkotik, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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