Son Dakika Haberleri: Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Madde Çıktı

Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Madde Çıktı

12 dakika önce

Afyonkarahisar'da polisi tarafından durdurulan bir araçtan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Madde Çıktı, System.String[]
Afyonkarahisar'da polisi tarafından durdurulan bir araçtan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; iki paket halinde toplamda 72,58 gram eroin maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 0,36 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanıp Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

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