Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Madde Çıktı

Afyonkarahisar'da polisi tarafından durdurulan bir araçtan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polisi tarafından durdurulan bir araçtan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; iki paket halinde toplamda 72,58 gram eroin maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 0,36 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanıp Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin

Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi