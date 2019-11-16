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Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı: 4 gözaltı

6 saat önce

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı: 4 gözaltıEDİRNE - Edirne'de, 'Yunuslar' olarak anılan Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı: 4 gözaltı

EDİRNE - Edirne'de, 'Yunuslar' olarak anılan Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli polisler, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak hız kesmeden faaliyetlerini sürdürüyor. Yunus ekiplerinin durduğu bir araçta yapılan aramada kağıtlara sarılmış halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Merkez Tarlakapı Caddesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durduran polisler, araçta yaptıkları aramada kağıtlara sarılı halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı: 4 gözaltı

Yunuslar, Edirne, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:24 Kaynak: İHA
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