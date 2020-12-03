Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım günü saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece'de plakası olmayan ve durumundan şüphelenildikleri bir motosikleti durdurdu. Motosikletin üzerinde bulunan Ş.Ş.D. ve M.C.Ö. isimli yaşı küçük şahısların yapılan üst aramasında 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Ekipler, motosikletin şasi ve motor numarasının kazınmış olduğu tesit etti. Yapılan araştırmalarda yakalanan Ş.Ş.D. ve M.C.Ö. isimli şahısların Başakşehir ilçesinde 5 adet "Kapkaç" yapmak suretiyle cep telefonu ve 2 adet "Hırsızlık" yöntemiyle motosiklet çalınması olmak üzere 7 olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Şahıslar, 27 Kasım günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL