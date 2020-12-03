Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı

03.12.2020 14:58
Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı, System.String[]

İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı.

İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım günü saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece'de plakası olmayan ve durumundan şüphelenildikleri bir motosikleti durdurdu. Motosikletin üzerinde bulunan Ş.Ş.D. ve M.C.Ö. isimli yaşı küçük şahısların yapılan üst aramasında 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Ekipler, motosikletin şasi ve motor numarasının kazınmış olduğu tesit etti. Yapılan araştırmalarda yakalanan Ş.Ş.D. ve M.C.Ö. isimli şahısların Başakşehir ilçesinde 5 adet "Kapkaç" yapmak suretiyle cep telefonu ve 2 adet "Hırsızlık" yöntemiyle motosiklet çalınması olmak üzere 7 olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Şahıslar, 27 Kasım günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Motosiklet, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sakatlanan Haaland, ocak ayına kadar forma giyemeyecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı -20 derecede otobüs bekliyorlar! Belediyenin koyduğu kapalı durakların kilitli olması vatandaşı isyan ettirdi Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret eden arkadaşı anlattı: 'Öylece çekip gidemezdim' derken gözleri doldu Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çeken vekile şehit cenazesindeki fotoğrafını hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çeken vekile şehit cenazesindeki fotoğrafını hatırlattı         
14:56
Kahramanmaraş'ta bir polisi şehit eden saldırgan Antalya'da tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı Kahramanmaraş'ta bir polisi şehit eden saldırgan Antalya'da tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı         
14:09
Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi         
13:56
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Nagehan Alçı'nın hakim Hakkı Yalçınkaya'ya karşı Nagehan Alçı'nın hakim Hakkı Yalçınkaya'ya karşı "hakaret" suçundan yargılanmasına başlandı         
13:25
"50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir         
12:21
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit         
11:54
Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak         
11:49
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor         
10:59
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir         
10:34
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 15:06:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei