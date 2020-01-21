Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

KARS'ta, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada narkotik köpeği Odin'in de yardımıyla 2 kilo reçine esrar ile 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Polis ekipleri, durdurdukları otomobilde narkotik köpeği Odin ile arama yaptı. Yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilo reçine esrar ile 2 parça halinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.Uyuşturucu madde ile ilgili G.S., Y.S. ve yabancı uyruklu G.M.H. ile M.M. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.