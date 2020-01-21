Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı

18 dakika önce

KARS'ta, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada narkotik köpeği Odin'in de yardımıyla 2 kilo reçine esrar ile 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı, System.String[]

KARS'ta, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada narkotik köpeği Odin'in de yardımıyla 2 kilo reçine esrar ile 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir  otomobili takibe aldı. Polis ekipleri, durdurdukları otomobilde narkotik köpeği Odin ile arama yaptı. Yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilo reçine esrar ile 2 parça halinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.Uyuşturucu madde ile ilgili G.S., Y.S. ve yabancı uyruklu G.M.H. ile M.M. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.


Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu
Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:15:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]