Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 316 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 316 uyuşturucu hap ele geçirildi
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, Gaziantep- Osmaniye karayolunda oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine O.Y.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Ekipler sürücüde ve araçta yaptığı aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü O.Y.'yi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:55 Kaynak: DHA
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