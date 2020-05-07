Şüphe üzerine durdurulan otomobilde eroin ele geçirildi - Son Dakika

Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada torpidoya gizlenmiş 1 kilo 83 gram eroin, 21,83 gram sentetik uyuşturucu ve 3,89 gram esrar ele geçirildi, otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

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