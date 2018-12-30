Son Dakika Haberleri: Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilde Uyuşturucu Bulundu

Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilde Uyuşturucu Bulundu

51 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 150 gram esrar ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilde Uyuşturucu Bulundu, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 150 gram esrar ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Bürosu ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolunda devriye görevi sırasında, camları koyu renk filmle kapatılmış, içi görünmeyen otomobili durdurdu. Karakol bahçesine çekilen otomobilde yapılan detaylı aramada, torpidoda ve gizli bölmelerinde 150 gram esrar ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki Mehmet E. (21), Murat Y. (22) ve Tuğçe B. (20) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:53 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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