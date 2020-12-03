Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis şüphe üzerine durduğu otomobilde narkotik köpeği ile arama yaptı. Otomobilde, 122 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili de 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K'nın kullandığı otomobil narkotik büro amirliği ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde narkotik madde arama köpeği Pars'ın da katılımıyla yapılan aramada, sağ kapı cebinde 1 adet hassas terazi, şoför koltuğu önünde paspas üzerinde 3 adet 110 gram, torpido da ise 1 adet 12 gram olmak üzere toplam 122 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. gözaltına alındı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmaktan' işlem yapılırken, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan işlem yapılan otomobil sürücüsü M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA