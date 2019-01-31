Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilden Esrar Çıktı
17 dakika önce
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde jandarma, bir otomobilde yarım kilogram esrar ele geçirdi.
KOCAELİ'nin Derince
ilçesinde jandarma, bir otomobilde yarım kilogram esrar ele geçirdi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Devriye görevi yapan Kocaeli
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekip, 41 plakalı bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yarım kilogram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:32 Kaynak: DHA
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