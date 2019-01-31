Son Dakika Haberleri: Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilden Esrar Çıktı

Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilden Esrar Çıktı

17 dakika önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde jandarma, bir otomobilde yarım kilogram esrar ele geçirdi.

Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilden Esrar Çıktı, System.String[]
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde jandarma, bir otomobilde yarım kilogram esrar ele geçirdi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Devriye görevi yapan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekip, 41 plakalı bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yarım kilogram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:32 Kaynak: DHA

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