Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı - Son Dakika

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Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı
6 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta tarihi eser ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta tarihi eser ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 3 deri kaplama Arapça yazılı kitap, 1 Osmanlıca yazılı rulo, 2 gram esrar ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. - GAZİANTEP
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