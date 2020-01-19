Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta tarihi eser ele geçirdi.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta tarihi eser ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 3 deri kaplama Arapça yazılı kitap, 1 Osmanlıca yazılı rulo, 2 gram esrar ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.


Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, Nurdağı, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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