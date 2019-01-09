Şüphe Üzerine Durdurulan Şahıs Eroin Satıcılarını Ele Verdi
54 dakika önce
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden eroin ele geçirildi.
Gaziantep
'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden eroin ele geçirildi. Ekipler şahsın sorgusunun ardından düzenlediği baskınlar da 5 kişi daha gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Şahinbey
İlçe Kozanlı
Mahallesi Kılıçoğlu sokakta şüphe üzerine durdurulan şahıs üzerindeki eroinle beraber yakalandı. Gözaltına alınan şahsın sorgusunun ardından ekipler düzenlediği baskınlarda 5 adet daha satıma hazır vaziyette eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon sırasında olaylarla ilgili M.Ç., A.D., A.K., N.K. ve M.L isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Yasal işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.D. ve M.Ç tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:49 Kaynak: İHA
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