Şüphe üzerine durdurulan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Samsun'da şüphe üzerine durdurularak üzerinde arama yapılan bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphe üzerine 22 yaşındaki O.H.S.'yi durdurup üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada söz konusu şahıstan 82,94 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan O.S.H., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sorgusu tamamlanan O.H.S., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN