Son Dakika Haberleri: Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu yakalandı

Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te farklı adreslerde şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinden de uyuşturucu madde çıktı.

Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te farklı adreslerde şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinden de uyuşturucu madde çıktı. Şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenirken adli makamlardaki işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.


Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yol kenarında oturan bir şahıs üzerinde yaptığı aramada poşet içerisinde satışa hazır fişekler halinde 9 adet 34.66 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.


Yine, Cumhuriyet Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurularak üzerinde arama yapılan başka bir şüpheli şahsın üzerinden ise 13 parça alüminyum folyolara sarılı ve 1 adet siyah poşet içerisinde 6.68 gr jamaika uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var
Ucuz tepsi almak isteyen baklavacılar dolandırıldı Galatasaray'da Andone şoku! Uyuşturucu kullanan kiracılar ev sahibini bıçakladı eşi ve çocuğunu dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:52:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]