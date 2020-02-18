Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu hap yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu hap yakalandı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu hap yakalandı

7 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu hap yakalandı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu haplar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen F.A., ile A.D., isimli 2 kişi durdurularak üst aramaları yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda kişilerin üzerinden 26 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken F.A., ile A.D., isimli kişiler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:39 Kaynak: İHA
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