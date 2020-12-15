Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Çorum'un Osmancık ilçesinde uygulama noktasında şüphe üzerine aranan iki kişide 117 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uygulama noktasında şüphe üzerine aranan iki kişide 117 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli yapılan çalışmalarda D-100 karayolu Osmancık Polis Uygulama noktasında şüphe üzerine 2 şahıs durduruldu. Arama yapılan şahısların üzerlerinde 117 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde nakil ve ticareti' suçundan işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam edileceği bildirildi. - ÇORUM

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