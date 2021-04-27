Şüphe üzerine durdurulan şahısta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan şahısta uyuşturucu ele geçirildi
27.04.2021 17:13
Besni'de, sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüphe üzerine durdurulan M.A. isimli şahsın üzerinden 48 gram jamaika uyuşturucu madde ele geçirildi.
Besni'de, sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüphe üzerine durdurulan M.A. isimli şahsın üzerinden 48 gram jamaika uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Ekiplerin, uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yaptığı operasyon kapsamında şüphe M.A. isimli şahıs durduruldu. Durdurulan M.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 48 gram jamaika uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsı polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada Hayatı başarılarla dolu! İşte Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in bilinmeyenleri