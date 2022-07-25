Şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı ortaya çıktı

25.07.2022 16:27
Şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı ortaya çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı belirlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şehitler Mahallesi Derbent Caddesi'nde uygulama yapan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ş.A.'nın(42) kimlik sorgusunda değişik suçlardan olmak üzere toplam 17 suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Derbent, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüphe üzerine durdurulan şahsın 17 suçtan arandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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