Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde tabanca ve bıçak bulundu - Son Dakika

Eskişehir'de motosikletli polislerin durumundan şüphelenerek durdurdukları şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bıçak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Ömerağa Mahallesinde durumundan şüphelenerek bir şahsı durdurdu. T.Ç.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet mermi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şüpheliye 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR