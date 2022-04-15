Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

15.04.2022 21:00
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 5,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 5,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri saat 16.00 sıralarında Çavusbey Mahallesi Büyük Zincirlikuyu Sokak üzerinde yaptığı şok uygulamalarda şüphe üzerine durdurduğu E.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Yapılan inceleme sonucu kullanmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gerekli tahkikata başlanıldığı belirtildi. - EDİRNE

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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