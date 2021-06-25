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Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

25.06.2021 22:03

Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın sırt çantasında, bir buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın sırt çantasında, bir buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Ekiplerince ilçe otogarında yapılan uygulamada O.K isimli şahıs durdurularak, sırt çantasında arama yapıldı. Şahsın çantasında yapılan aramada, iki parça halinde 1 kilogram 518,86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Marmaris, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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