Şüphe üzerine durduruldu, üstünden bonzai çıktı - Son Dakika

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinde bonzai bulundu.

Eskişehir'de yapılan uygulama esnasında durumlarından şüphelenilen 2 kişi durduruldu. Üzerlerinde herhangi bir suç unsuru olup olmadığı sorulan şahıslardan biri, pantolonun ön iç kısmından 1 adet beyaz renkli peçeteye sarılı vaziyette 0,10 gram gelen bonzai maddesini teslim etti. Yapılan sorgulamada şahıslar, bonzai maddesini birlikte içmek için aldıklarını söyledi.

Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR