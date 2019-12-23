Şüphe üzerine durduruldu, üzerinde uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan şahsın üzerinde 55 gram Mefamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar esnasında İstiklal Mahallesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta içerisinde bulunan şahsın yapılan üst aramasında 55.42 gram Metamfetamin adlı Narkotik madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.



Öte yandan Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Göztepe Mahallesinde yapılan şok uygulamada, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar olarak aranan ve hırsızlık suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da yakalanarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MALATYA