Şüphe üzerine yapılan aramada 214 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 214 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 214 adet ecstasy hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen bir şüpheli şahsın yapılan araç ve üst aramasında; 214 adet ecstasy hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde şüpheli şahıs "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 05:13 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şüphe üzerine yapılan aramada 214 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp