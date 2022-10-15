Şüphe üzerine yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Şüphe üzerine yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

15.10.2022 13:21
Şüphe üzerine yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobilde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ'da polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobilde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Tarık Akan Caddesi kenarında bulunan boş bir arazide duran otomobilden şüphelenerek otomobil ve içerisinde bulunan 4 kişi üzerinde gerçekleştirdikleri aramada, eroin ve metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdiler.

Yapılan aramanın ardından otomobilde bulunan Ö.L.K., E.Ç., A.M. ve E.Ö. isimli 4 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüphe üzerine yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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