Şüphelenilen araçta 20 kilogram etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de şüphe üzerine üzerine durdurulan bir otomobilin bagajında zulalanmış şekilde 20 kilo 400 gram etil alkol geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Alparslan Türkeş Bulvarında durdurulan şüpheli bir otomobilin bagajında zulalanmış şekilde 5 adet bidon içerisinde 20 kilo 400 gram etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H. ile M.Ü.'ye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldı.



İki şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı bildirildi. - KIRIKKALE