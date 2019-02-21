Şüphelenilen Kamyondan İnşaat Malzemeleri Çıktı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, köydeki mandıradan çaldıkları inşaat malzemeleriyle kaçan hırsızlık zanlıları, jandarmanın ekiplerinin yol uygulamasında yakayı ele verdi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, köydeki mandıradan çaldıkları inşaat malzemeleriyle kaçan hırsızlık zanlıları, jandarmanın ekiplerinin yol uygulamasında yakayı ele verdi.



Ankara-Kayseri kara yolu Kaman ilçe yol kavşağında trafik uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasına uzak bir yerde bir kamyonetin beklediğini fark etti.



Araçtan şüphelenen jandarma ekibinin yanlarına geldiğini gören şüpheliler, kamyoneti ters istikamete çevirerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç İsahocalı köyü yakınlarında durduruldu.



Durdurulan kamyonda arama yapan jandarma ekibi, çok sayıda inşaat malzemesi, matkaplar ve kapı malzemeleri tespit etti. Hırsızlık malzemesi olduğu belirlenen inşaat malzemeleri hakkında çelişkili ifadeler veren T.Ç., ve beraberindeki H.T., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada kamyonette bulunan malzemelerin ilçeye bağlı Aydınlar köyündeki bir mandıradan çalındığı belirlendi. T.Ç., ve H.T,. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRŞEHİR

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