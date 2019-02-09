Son Dakika Haberleri: Şüphelenilen Otomobilden 2 Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Şüphelenilen Otomobilden 2 Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

54 dakika önce

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde kolçak altına gizlenmiş 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelenilen Otomobilden 2 Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde kolçak altına gizlenmiş 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Aksaray - Adana karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine İstanbul'dan Niğde'ye giden 34 MZD 08 plaka otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın orta kolçak bölmesinin altına gizlenmiş 2 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız tabancaların kendilerine ait olduğunu beyan eden araç sürücüsü A.S. ile yolcu olarak bulunan A.B. gözaltına alındı. Ayrıca araçta yolcu olarak bulunan E.Ö.'nün yapılan GBT sorgulamasında 'tehdit ve hakaret' olaylarından aranmasının bulunduğu tespit edildi ve şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

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