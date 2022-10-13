Şüphelenilen şahıstan ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika
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Şüphelenilen şahıstan ruhsatsız tabanca bulundu

13.10.2022 11:18
Şüphelenilen şahıstan ruhsatsız tabanca bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde şüphe üzerine B.Ö.'yü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken ayrıca tabancaya ait 6 adet fişeğe de el konuldu.

B.Ö., gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüphelenilen şahıstan ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüphelenilen şahıstan ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika
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