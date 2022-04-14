Şüphelenilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
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Şüphelenilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

14.04.2022 10:15
Şüphelenilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç önleme faaliyetleri çerçevesinde Tepebaşı ilçesinde şüphelenilen bir şahsı durdurdu. Şüpheli H.K'ın üzerinde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan H.K.'ın Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphelenilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika


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