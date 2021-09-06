Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 212 sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 212 sikke ve obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Kumbağ Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Ekipler şüpheli A.K. ve F.K. üzerinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan 212 sikke ve obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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