Son Dakika Haberleri: Şüpheli 3 şahsın araç ve evlerinden silah ve uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli 3 şahsın araç ve evlerinden silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüpheli 3 şahsın araç ve evlerinden silah ve uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurula araçta bulunan 3 şahsın arçları ve ikametinde 1adet tabanca ve av tüfeği, 17 adet av tüfeği kartuşu,1 bıçak, 60 gr bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahsın araç ve evlerinden silah ve uyuşturucu çıktı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurula araçta bulunan 3 şahsın arçları ve ikametinde 1adet tabanca ve av tüfeği, 17 adet av tüfeği kartuşu,1 bıçak, 60 gr bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi.


Nizip ilçe Emniyet Müdürlüğü KOM Gurup Amirliği tarafından ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şahsın ikametlerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca ve av tüfeği, 17 adet av tüfeği kartuşu, 1 bıçak, 60 gr bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
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