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Şüpheli 3 şahsın araç ve evlerinden silah ve uyuşturucu çıktı
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurula araçta bulunan 3 şahsın arçları ve ikametinde 1adet tabanca ve av tüfeği, 17 adet av tüfeği kartuşu,1 bıçak, 60 gr bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurula araçta bulunan 3 şahsın arçları ve ikametinde 1adet tabanca ve av tüfeği, 17 adet av tüfeği kartuşu,1 bıçak, 60 gr bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Nizip ilçe Emniyet Müdürlüğü KOM Gurup Amirliği tarafından ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şahsın ikametlerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca ve av tüfeği, 17 adet av tüfeği kartuşu, 1 bıçak, 60 gr bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
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