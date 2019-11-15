Şüpheli 3 şahsın araç ve evlerinden silah ve uyuşturucu çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurula araçta bulunan 3 şahsın arçları ve ikametinde 1adet tabanca ve av tüfeği, 17 adet av tüfeği kartuşu,1 bıçak, 60 gr bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi.



Nizip ilçe Emniyet Müdürlüğü KOM Gurup Amirliği tarafından ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şahsın ikametlerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca ve av tüfeği, 17 adet av tüfeği kartuşu, 1 bıçak, 60 gr bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP