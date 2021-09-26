Şüpheli 3 şahsın üzerinde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli 3 şahsın üzerinde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin kent merkezinde yaptığı denetimlerde 3 şahsın üzerinde 3 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin kent merkezinde yaptığı denetimlerde 3 şahsın üzerinde 3 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Güllük ve Zafer mahallelerinde denetimlerde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis ekipleri, şüpheli 3 şahsı yakaladı. Şüpheliler Ahmet A., Muhammet E. ve Sefa K.'nin üzerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki soruşturmalarının sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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