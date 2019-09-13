Son Dakika Haberleri: Şüpheli ABD ajanının Rusya'dan kaçmasına göz yuman Kremlin çalışanları kovuldu
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Şüpheli ABD ajanının Rusya'dan kaçmasına göz yuman Kremlin çalışanları kovuldu

53 dakika önce

Rusya Kremlin'de CIA ajanı iddalarına karşı ilk kez harekete geçti

Şüpheli ABD ajanının Rusya'dan kaçmasına göz yuman Kremlin çalışanları kovuldu, System.String[]

Rusya Kremlin'de CIA ajanı iddialarına karşı ilk kez harekete geçti: ABD ajanı olduğu öne sürülen eski Kremlin çalışanın yurt dışına çıkmasına izin veren yetkililerin görevlerine son verildi.


Kremlin Sarayı'nda üst düzey bir yetkilinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat örgütü CIA adına çalıştığı iddialarını önce 'ucuz roman' olarak nitelendiren Rusya, daha sonra Interpol aracıyla ABD'den ajan olduğu iddia edilen kişinin nerede olduğunu açıklamasını istedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:00 
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