Şüpheli ABD ajanının Rusya'dan kaçmasına göz yuman Kremlin çalışanları kovuldu
53 dakika önce
Rusya Kremlin'de CIA ajanı iddalarına karşı ilk kez harekete geçti
Rusya Kremlin'de CIA ajanı iddialarına karşı ilk kez harekete geçti: ABD ajanı olduğu öne sürülen eski Kremlin çalışanın yurt dışına çıkmasına izin veren yetkililerin görevlerine son verildi.
Kremlin Sarayı'nda üst düzey bir yetkilinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat örgütü CIA adına çalıştığı iddialarını önce 'ucuz roman' olarak nitelendiren Rusya, daha sonra Interpol aracıyla ABD'den ajan olduğu iddia edilen kişinin nerede olduğunu açıklamasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:00
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