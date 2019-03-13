Son Dakika Haberleri: Şüpheli Araç' Anonsu Üzerine Yola Çıkan Komiser Yardımcısına, Başka Araç Çarptı

Şüpheli Araç' Anonsu Üzerine Yola Çıkan Komiser Yardımcısına, Başka Araç Çarptı

1 saat önce

KONYA'da şüpheli otomobil anonsu üzerine yola çıkan komiser yardımcısı Mahmut Taşdemir'e, başka bir otomobil çarptı.

Şüpheli Araç' Anonsu Üzerine Yola Çıkan Komiser Yardımcısına, Başka Araç Çarptı, System.String[]
KONYA'da şüpheli otomobil anonsu üzerine yola çıkan komiser yardımcısı Mahmut Taşdemir'e, başka bir otomobil çarptı. Yaralanan Taşdemir hastaneye kaldırılırken meslektaşlarına, "Bana ne oldu, hangi araba çarptı?" diye sordu. 

Kaza, saat 08.30 sıralarında Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Mahmut Taşdemir, telsizden şüpheli araç anonsu yapılınca  müdürlük önündeki yola çıktı. Bu sırada alt geçitten çıkan Mehmet Selçuk yönetimindeki 42 KK 044 plakalı otomobil, Taşdemir'e çarptı. Kazada Mahmut Taşdemir yaralanırken, meslektaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Taşdemir ambulansla alınırken meslektaşlarına, "Bana ne oldu, hangi araba çarptı" diye sordu.  Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Selçuk, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:21 Kaynak: DHA

Karatay, Konya, Güncel
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