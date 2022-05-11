Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı! - Son Dakika
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Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!

11.05.2022 20:00
Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!

İstanbul Sultanbeyli'de süpheli aracı kovalarken tıra çarpan motosikletteki iki polis memurundan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar tespit edildi, hayati tehlikesi ise bulunmuyor.

Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken tıra çarpan motosikletteki iki polis memurundan biri şehit oldu, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı.

REFÜJE SAVRULDULAR

Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki tıra çarpan polis motosikleti refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan polis memuru Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi. Şehit Duman'ın yeni evli olduğu öğrenildi. Polis ekibinden kaçan araç terk edilmiş halde bulunurken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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